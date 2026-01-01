مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون "سجوداً ملحمياً" بحماية شرطة الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، وأداو طقوسا تلمودية استفزازية كـ"السجود الملحمي"، قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.

وأضافت، أن مجموعات تابعة لما يسمى "الهيكل" نشرت دعوات تحريضية لحشد المستعمرين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.

وتزامن ذلك مع استمرار تشديدات شرطة الاحتلال ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، ارتفعت وتيرة الاقتحامات، حيث أدى المستوطنين طقوس علنية و"سجود جماعي" داخل الساحات.