بورصة فلسطين ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" يوقعان مذكرة تفاهم

الأربعاء 22 أبريل 2026 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

وقعت بورصة فلسطين ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الطرفين تقوم على التكامل بين البيانات المالية والخبرة البحثية، بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، ويدعم التحليل العلمي والإحصائي.

وتشمل مجالات التعاون إعداد تقارير تحليلية حول قطاع الأوراق المالية، وإنتاج دراسات وأبحاث تطبيقية تتناول قضايا تخدم تطوير هذا القطاع الهام، إضافة إلى إصدار نشرات تحليلية موجهة لصناع القرار والمستثمرين، وتنظيم ورش عمل وندوات مشتركة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات البحثية.

