قصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة وإطلاق نار بخانيونس

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٩٥ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد سبعة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

وفجر اليوم الاربعاء قصفت المدفعية الاحياء الشرقية لمدينة غزة وسط إطلاق نار متواصل وتقدم للدبابات .

وأطلق جيش الاحتلال النار شرق خان يونس جنوب القطاع.

ويغلق جيش الاحتلال معبر رفح لليوم الثالث على التوالي مانعا إجلاء المرضى والجرحى من القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع سبعة شهداء و ٢١ اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٧٨٤ اضافة إلى

٢٢١٤ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦١ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٥٦٠ شهيد و ١٧٢٣١٧ مصاب.