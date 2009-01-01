الخليل: استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه غرب بلدة دورا

الخليل/سما/

استشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد احمد ابو غالية السويطي (25 عاما) في خربة سلامة، بزعم محاولته الاقتراب من مستعمرة "نجوهوت" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى استشهاده في المكان، ولا تزال تحتجز جثمانه.

وتقع خربة سلامة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي من القرى التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967