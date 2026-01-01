الأردن يعلن استئناف ضخ الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي

عمان/سما/

أعلنت الاردن استئناف ضخ الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي.

وصرح مصدر مسؤول في قطاع الطاقة الأردنية لوكالة بترا الأردنية بأن ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط باتجاه الأردن قد استؤنف صباح اليوم، متوقعًا عودة الكميات تدريجيًا إلى معدلاتها الاعتيادية خلال الفترة القريبة.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تتابع تدفقات الغاز بشكل مستمر، لضمان انتظام التزويد لمحطات توليد الكهرباء واستقرار عمليات التشغيل.

وأشار إلى أن استمرارية تدفق الغاز تبقى مرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الأردن يتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية بكفاءة عالية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية لضمان أمن التزويد.