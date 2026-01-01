إسرائيل تُجهز “أخطر” بنك أهداف في إيران وتستعد لأسبوعين من التصعيد العسكري العنيف..

القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل لحرب أخرى مع إيران لمدة أسبوعين، ويُعتقد أن إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران قد يؤدي إلى رد فعل قاسٍ من الولايات المتحدة

وبحسب قناة كان الإسرائيلية فإن استمرار الحرب لأسبوعين إضافيين يعني أنها ستتجاوز المدة المخطط لها أصلاً. كان الإطار الزمني الأصلي حوالي شهر إلى شهر ونصف، وسيبدأ الأسبوع السادس من الحرب غداً.

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحرب قد تستمر لأكثر من أسبوعين، وإسرائيل تستعد لذلك أيضاً.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن إسرائيل أعدت قائمة بأهدافٍ للهجوم عليها في الأسابيع المقبلة، وتشمل البنية التحتية والجسور، بالإضافة إلى أهدافٍ لم تتعرض لهجماتٍ كثيرة حتى الآن، مثل منشآت الطاقة والنفط.