إسرائيل تُجهز “أخطر” بنك أهداف في إيران وتستعد لأسبوعين من التصعيد العسكري العنيف..

السبت 04 أبريل 2026 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل لحرب أخرى مع إيران لمدة أسبوعين، ويُعتقد أن إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران قد يؤدي إلى رد فعل قاسٍ من الولايات المتحدة
وبحسب قناة كان الإسرائيلية فإن استمرار الحرب لأسبوعين إضافيين يعني أنها ستتجاوز المدة المخطط لها أصلاً. كان الإطار الزمني الأصلي حوالي شهر إلى شهر ونصف، وسيبدأ الأسبوع السادس من الحرب غداً.
يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحرب قد تستمر لأكثر من أسبوعين، وإسرائيل تستعد لذلك أيضاً.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن إسرائيل أعدت قائمة بأهدافٍ للهجوم عليها في الأسابيع المقبلة، وتشمل البنية التحتية والجسور، بالإضافة إلى أهدافٍ لم تتعرض لهجماتٍ كثيرة حتى الآن، مثل منشآت الطاقة والنفط.

الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

أردوغان يلتقي بقيادة حركة “حماس” في إسطنبول ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة

حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها

صحيفة امريكية : أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين لمنع الاستيلاء عليهما

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

"القسام" يوجه التحية إلى ايران ولبنان واليمن : اسرائيل تعطل الاتفاق في غزة ولن نسلم السلاح ..

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

ترامب يعدد يران: "الثلاثاء" يوم محطات الطاقة والجسور والجحيم لكم إن لم تفتحوا "هرمز"

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية