شاهد ..الجيش الإسرائيلي يعلن عن هجوم صاروخي عنقودي من إيران وتدمير مصنع في بئر السبع
السبت 04 أبريل 2026 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن رصد هجوم صاروخي من إيران يستهدف الأراضي الإسرائيلية، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.
وقال الجيش في بيان نشره على تطبيق تليغرام إنه “رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل”، مضيفا أن “منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض هذا التهديد”.
هذا، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخا إيرانيا سقط بشكل مباشر مباشر في المنطقة الصناعية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها فجر السبت لحظة سقوط الصاروخ الإيراني محدثا انفجارا كبيرا وكرة ضخمة من النار.
وكان الإعلام العبري قد قال إن صافرات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونا وبلدات عربية في النقب.
وفي الدقائق التي سبقت وصول الصواريخ الإيرانية، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.
وجاء في التحذير: “يُرجى من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات، فهي تنقذ الأرواح.”
وطلبت الجبهة في تحذيرها للجمهور دخول منطقة آمنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مشددة على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة.
