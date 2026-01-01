نتنياهو: مستمرون في سحق النظام الإيراني وحزب الله..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرون في سحق النظام الإيراني وقتل قادة فيه وتفجير الجسور وتدمير البنى التحتية

واضاف ان سلاح الجو الإسرائيلي استطاع في الأيام الأخيرة تدمير نحو 70% من قدرات تصنيع الفولاذ في إيران

وتابع" تدمير مصانع الفولاذ في إيران يضرب الموارد الاقتصادية للحرس الثوري وقدراته على تصنيع السلاح والنظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى وسوف نستمر في سحقه بتنسيق مع الولايات المتحدة".

وقال "مستمرون في ضرب حزب الله وتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان من أجل الدفاع عن سكان شمال إسرائيل".