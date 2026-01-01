استطلاع معاريف : الليكود يتراجع والمعارضة الاسرائيلية تحسم الأغلبية

القدس المحتلة/سما/

حقق تحالف أحزاب المعارضة في اسرائيل ولأول مرة منذ 22 يناير/كانون الثاني، أغلبية 61 مقعدا. وحصل الائتلاف على 49 مقعدا فقط بحسب استطلاع صحيفة معاريف الإسرائيلية.

تغير التوازن بين الكتلتين بشكل رئيسي بسبب انخفاض عدد المقاعد لكل من الليكود (25) وعوتسما يهوديت (8)، والذي تم تعويضه جزئياً بزيادة عدد المقاعد لحزب شاس إلى 9 مقاعد.

في كتلة المعارضة، تكتسب ثلاثة أحزاب المزيد من المقاعد: حزب بينيت 2026 (22 مقعدًا)، وحزب يشار! بقيادة غادي آيزنكوت (14 مقعدًا)، وحزب يش عتيد (8 مقاعد). في المقابل، يخسر حزب يسرائيل بيتينو (8 مقاعد) والحزب الديمقراطي (9 مقاعد) مقاعدهما.

أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (55%) يعتقدون أن ميزانية الدولة التي أُقرت الأسبوع الماضي تلبي الاحتياجات السياسية للائتلاف الحاكم. في المقابل، قال 20% فقط إنها تلبي احتياجات الدولة، بينما لم يُبدِ 25% منهم رأيًا واضحًا