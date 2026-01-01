حريق ضخم في خزان وقود بمطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة

الأربعاء 01 أبريل 2026 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة عبدالله الراجحي: "تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها استهدفت خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي يتبعان الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع".

وأوضح الراجحي أن الاعتداء أسفر عن أضرار كبيرة اصابت خزانات الوقود التابعه لشركة "كافكو" بالمطار.

وأكد أن "فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وحسب التقارير الأوليه فإن الأضرار مادية دون وجود إصابات بشرية ولله الحمد".

وفي سياق تصعيد إقليمي متسارع، تشهد دول عربية في الخليج كالسعودية والبحرين والإمارات والكويت، موجات من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط إعلان رسمي من تلك الدول عن حصيلة الاعتراضات والخسائر.

الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

أردوغان يلتقي بقيادة حركة “حماس” في إسطنبول ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة

حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها

صحيفة امريكية : أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين لمنع الاستيلاء عليهما

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية

f5eb6c62-a063-45cf-b5af-5df8d53b7265

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

"القسام" يوجه التحية إلى ايران ولبنان واليمن : اسرائيل تعطل الاتفاق في غزة ولن نسلم السلاح ..

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

ترامب يعدد يران: "الثلاثاء" يوم محطات الطاقة والجسور والجحيم لكم إن لم تفتحوا "هرمز"

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية