حريق ضخم في خزان وقود بمطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة عبدالله الراجحي: "تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها استهدفت خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي يتبعان الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع".

وأوضح الراجحي أن الاعتداء أسفر عن أضرار كبيرة اصابت خزانات الوقود التابعه لشركة "كافكو" بالمطار.

وأكد أن "فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وحسب التقارير الأوليه فإن الأضرار مادية دون وجود إصابات بشرية ولله الحمد".

وفي سياق تصعيد إقليمي متسارع، تشهد دول عربية في الخليج كالسعودية والبحرين والإمارات والكويت، موجات من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط إعلان رسمي من تلك الدول عن حصيلة الاعتراضات والخسائر.