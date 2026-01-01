ليلة سوداء في إسرائيل .. مقتل 4 جنود وجيش الإحتلال يكشف تفاصيل كمين حزب الله

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "معاريف" بأن الجيش الإسرائيلي استكمل التحقيق الأولي في المعركة التي سقط فيها أربعة من مقاتلي وحدة الاستطلاع التابعة للواء "ناحال"، بينهم ضابط، ليل الاثنين في لبنان.

ووصف مصدر عسكري تسلسل أحداث المعركة للصحيفة قائلا: "كانت القوة تعمل في منطقة بيت ليف، ونحو الساعة 18:30 وقع اشتباك من مسافة قصيرة. قُتل أربعة جنود (بينهم ضابط)، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة واثنان بجروح متوسطة. وخلال عملية الإجلاء، تعرضت قوات الإنقاذ لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وكانت ثمة محاولات لاستهدافها. منطقة بيت ليف تعج بمقاتلي "حزب الله"، وكانت مهمة القوة هي السيطرة على تلال مشرفة". وورد في الوصف أن "القوة العسكرية خرجت من مبنى، وعبرت مقدمة القوة طريقا وهناك وقع الاشتباك. تم رصد ثلاثة جرحى في الموقع، فخرجت فصيلة بقيادة قائدها للمساعدة في الإجلاء. ظنوا أن الاشتباك كان من الأمام، لكن المقاتلين أطلقوا النار من كل جانب ومن الخلف وأصابوا القوة".

وأوضح المصدر أن "منطقة بيت ليف هي المنطقة التي يتم منها إطلاق النار باتجاه بلدات شتولا، وزرعيت، ونطوعة في الشمال".

كما وقعت عدة حوادث قتالية أخرى أصيب فيها أربعة جنود إسرائيليين: ثلاثة من جنود الاحتياط في اللواء 226 في القطاع الغربي أصيبوا جراء انفجار طائرة مسيّرة بالقرب منهم. وفي حادثة أخرى في القطاع الأوسط، أصيب جندي من لواء "جفعاتي" بشظية في كتفه.

من جهته، كشف "حزب الله" تفاصيل العملية قائلا: "دفاعا عن لبنان وشعبه، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوّة مدرّعة تتبع جيش العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها في بلدة بيت ليف عند الساعة 03:00 الثلاثاء 31 مارس 2026، ولدى وصول القوة إلى نقطة المقتل فجّر المجاهدون عبوات ناسفة واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة، أتبعها المجاهدون باستهداف قوّة التعزيز التي حضرت إلى المكان بالصواريخ الموجّهة والمباشرة ما أدّى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح من بينهم قائد كتيبة في لواء ناحل حسب اعتراف العدوّ، واستمرّ الاشتباك حتّى 06:00 صباحا".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أكد صباح الأحد، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في اشتباكات مع مقاتلي الحزب في جنوب لبنان.

كما أفاد يوم السبت، بإصابة 9 ضباط وجنود من قواته خلال المواجهات على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني جراء استهدافات بأسلحة صاروخية.