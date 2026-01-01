طهران ؛ ايران تؤكد تبادل الرسائل المباشرة بين ويتكوف وعراقجي

طهران / وكالات /

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي ان ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة

واضاف"أتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض".

وقال ان الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء

واكد انه لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن

واضاف"تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي".

وقال "لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط".

واكد انه لم نتخذ أي قرار بشأن المفاوضات ولدينا ملاحظات عليها وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة

وتابع "لن نقبل بوقف إطلاق النار بل نسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها وشروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر".

واكد انه لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام ومضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا

واضاف"مستعدون لأي مواجهة برية وأتمنى ألا يرتكب الأعداء أي خطأ في الحسابات ولم نكن نرغب في الحرب ولم نبدأها وندافع عن أنفسنا فقط".

من جانبه، قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة تعليقا على المبادرة الباكستانية الصينية:لن نجري مفاوضات حساسة عبر الإعلام

واضاف "نتحدث إلى الأشخاص المناسبين داخل النظام الإيراني وهم تواقون لإبرام اتفاق".

وقال ان الرئيس ترمب على ثقة أنه سيتم التوصل قريبا إلى اتفاق

واكد ان الرئيس ترمب كان واضحا بشأن العواقب المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق.