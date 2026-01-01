طهران ؛ ايران تؤكد تبادل الرسائل المباشرة بين ويتكوف وعراقجي

الثلاثاء 31 مارس 2026 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي ان ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة

واضاف"أتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض".

وقال ان الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء

واكد انه لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن

واضاف"تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي".

وقال "لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط".

واكد انه لم نتخذ أي قرار بشأن المفاوضات ولدينا ملاحظات عليها وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة

وتابع "لن نقبل بوقف إطلاق النار بل نسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها وشروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر".

واكد انه لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام ومضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا

واضاف"مستعدون لأي مواجهة برية وأتمنى ألا يرتكب الأعداء أي خطأ في الحسابات ولم نكن نرغب في الحرب ولم نبدأها وندافع عن أنفسنا فقط".

من جانبه، قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة تعليقا على المبادرة الباكستانية الصينية:لن نجري مفاوضات حساسة عبر الإعلام

واضاف "نتحدث إلى الأشخاص المناسبين داخل النظام الإيراني وهم تواقون لإبرام اتفاق".

وقال ان الرئيس ترمب على ثقة أنه سيتم التوصل قريبا إلى اتفاق

واكد ان الرئيس ترمب كان واضحا بشأن العواقب المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق.

صواريخ انشطارية على تل أبيب توقع 13 إصابة واشتعال النيران في بني براك وبتاح تكفا

جماعة “أنصار الله” تكشف أسباب دخولها الحرب ضد إسرائيل

التوتر يشتعل بين عمان و”تل أبيب”.. إعلام عبري: العاهل الأردني يرفض لقاء نتنياهو

ليس حيوياً لبلاده ..صحيفة أمريكية : ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز

نتنياهو يكشف عن خطة "موانئ المتوسط": مشروع لربط طاقة الخليج بأوروبا وتجاوز مضيق هرمز

نائب الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة من بين الأقوى في العالم وأعداؤنا يتوسلون إلينا للتفاوض لفتح مضيق هرمز

ترامب: مجتبى خامنئي لا يزال حيًا ووضعه سيئ للغاية والشخصيات الجديدة في إيران تتصرف بـ”عقلانية أكبر بكثير”

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يزعم وجود “تقارب بين إسرائيل ودول المنطقة وصل إلى مرحلة عملية” وأنه بصدد تشكيل تحالفات مع دول عربية والقتال إلى جانبها

بالأسماء ..الحرس الثوري يهدد باستهداف شركات تكنولوجيا أمريكية في المنطقة ..

سندمر المنازل كما رفح ..كاتس: سنفرض سيطرة أمنية على جنوب لبنان حتى الليطاني

IMG_4245

4fcc44be-2210-4c82-bba6-c31158e19131

