مسلحون يختطفون صحفية امريكية في بغداد

الثلاثاء 31 مارس 2026 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بغداد/وكالات/

أفادت تقارير عراقية باختطاف صحفية أمريكية في بغداد على يد مسلحين. وبحسب التقارير، أطلقت قوات الأمن عملية للبحث عنها. وأكدت وزارة الداخلية عملية الاختطاف، وأعلنت عن إلقاء القبض على مشتبه به في القضية.

ووفقًا للتقارير، اختُطفت الصحفية الامريكية شيلي كيتلسون، بالقرب من فندق في بغداد على يد مسلحين، في ظروف لم تتضح بعد.

كما أفادت التقارير بأن قوات الأمن العراقية أطلقت عمليات للبحث عنها.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة العراق مع بداية الحرب، بينما تواصل الفصائل الشيعية مهاجمة أهداف أمريكية في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية رسمياً اختطاف صحفية أجنبية مساء اليوم على يد مجهولين.

وقالت الوزارة: "باشرت قوات الأمن على الفور عملية للقبض على الجناة، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة. وتم رصد تحركات الخاطفين، وأسفرت المطاردة عن العثور على سيارة تابعة لهم انقلبت أثناء محاولتهم الفرار. وتمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم ومصادرة إحدى السيارات المستخدمة.

