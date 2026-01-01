الرئيس الإيراني: لدينا إرادة لإنهاء الحرب بشرط ضمان عدم تكرارها ونحترم الدول المجاورة ولا نية لدينا لمهاجمتها

طهران / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن لدى بلاده “الإرادة اللازمة لإنهاء هذه الحرب بشرط ضمان عدم تكرار الهجمات”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأشار بزشكيان إلى أن الهجمات على إيران تتعارض مع المبادئ والقواعد التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي، مضيفا: “لدينا الإرادة اللازمة لإنهاء هذه الحرب بشرط ضمان عدم تكرار الهجمات”.

وأكد أن إيران تثمّن الدبلوماسية، لكنها تعرّضت لهجوم للمرة الثانية أثناء المفاوضات، مضيفا: “نحترم الدول المجاورة ولا نية لدينا لمهاجمتها، لكن توجد قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول، ويتم استهدافنا من هذه القواعد”.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي كوستا إلى التأثير السلبي للحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على الاقتصاد العالمي، مؤكدا ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي.

كما شدد كوستا على أن الدول الأوروبية لا تدعم الهجمات على إيران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، خلف آلاف الشهداء والجرحى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.