وفد فلسطيني برئاسة الشيخ يلتقي الرئيس التركي ووزير خارجيته

انقرة/سما/

التقى، يوم الثلاثاء، وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وضم وفد فلسطين: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تركيا نصري أبو جيش.

ونقل نائب الرئيس، تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق، مثمنا مواقف تركيا السياسية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة في الحرية والاستقلال، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأطلع نائب الرئيس، الرئيس التركي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية المضي قدما في إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير والذهاب إلى إعادة الإعمار في القطاع، والضغط من أجل وقف جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع وصول المصلين إليها، والذهاب إلى عملية سياسية مستندة إلى الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الشيخ: نعرب عن إدانتنا الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حقوق الأشخاص تحت الاحتلال، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشدداً على أن هذا القانون لن ينجح في كسر إرادة شعبنا ونضاله نحو الحرية والاستقلال، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يومياً على يد الاحتلال.

كما جدد نائب الرئيس التأكيد على الموقف الفلسطيني لإدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتركيا وغيرها من الدول، مشددا على الحفاظ على سيادة هذه الدول وأمنها والسلام والاستقرار للجميع في المنطقة.

بدوره، جدد الرئيس التركي، موقف بلاده الثابت والمبدئي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا والتقى، يوم الثلاثاء، وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وثمن مواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الشيخ آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أهمية وقف العدوان على قطاع غزة، ومنع التهجير، والشروع بإعادة الإعمار، ووقف الإجراءات الأحادية والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. هذا إضافة إلى رفض إجراءات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع الصلاة فيهما.

كما شدد على رفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. وجدد التأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتركيا ودول أخرى في المنطقة، وضرورة احترام سيادتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده الثابت للحقوق الفلسطينية والمشروعة، وجرى بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين.

هذا والتقى، يوم الثلاثاء، وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، رئيس البرلمان التركي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية.

ونقل نائب الرئيس تحيات الرئيس عباس، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والتركي، ومثمناً مواقف تركيا الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

واستعرض الشيخ آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، ومنع التهجير، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية والقدس، بما فيها الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر ١١ المقبل، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على إجرائها في الموعد المحدد رغم جميع المعيقات التي تعترضها، جراء سياسات الاحتلال، مشيرا إلى حرص المجلس الوطني على التنسيق مع البرلمان التركي من أجل حشد الدعم البرلماني الدولي لنصرة القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار العمل البرلماني التركي لحشد الدعم السياسي والقانوني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.