  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي جنوبي غزة ليرتفع الإجمالي منذ صباح الثلاثاء إلى 3 شهداء

الثلاثاء 31 مارس 2026 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع الإجمالي منذ صباح الثلاثاء إلى 3 شهداء.
وقال مصدر طبي للأناضول، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 3، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمواطنين جنوبي مدينة خان يونس.
كما أصيب فلسطينيان آخران جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية نقطة للشرطة الفلسطينية في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي في مستشفى المعمداني للأناضول.
وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث قتلت 689 فلسطينيا وأصابت 1860 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
وكان من المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف مصاب، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

الأخبار الرئيسية

IMG_4245

4fcc44be-2210-4c82-bba6-c31158e19131

