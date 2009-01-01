سندمر المنازل كما رفح ..كاتس: سنفرض سيطرة أمنية على جنوب لبنان حتى الليطاني

الثلاثاء 31 مارس 2026 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سندمر المنازل كما رفح ..كاتس: سنفرض سيطرة أمنية على جنوب لبنان حتى الليطاني



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنه سيتم فرض سيطرة أمنية على جنوب لبنان حتى الليطاني، وتدمير جميع المنازل في القرى المتاخمة للحدود مع إسرائيل، كما حدث في رفح وبيت حانون في غزة بهدف إزالة التهديدات نهائيا.

وأضاف في تصريحات له يوم الثلاثاء، سيتم حظر عودة أكثر من 600 ألف نازح من سكان جنوب لبنان إلى مناطقهم جنوب الليطاني إلى حين ضمان أمن سكان شمال إسرائيل، وبعد انتهاء العملية في لبنان الجيش سيبقى في منطقة أمنية داخل لبنان.

وأكد كاتس، بأنه عازمون على فصل لبنان عن الساحة الإيرانية وتغيير الواقع اللبناني بشكل نهائي.

IMG_4245

4fcc44be-2210-4c82-bba6-c31158e19131

