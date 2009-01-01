  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة من بين الأقوى في العالم وأعداؤنا يتوسلون إلينا للتفاوض لفتح مضيق هرمز

الثلاثاء 31 مارس 2026 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

وسط التهديدات الأميركية، وتحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتتالية لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن “أعداء بلاده يرجون منها التفاوض بشأن فتح المضيق”، في إشارة إلى الإدارة الأميركية.
وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء “قواتنا المسلحة من بين الأقوى في العالم، لقد هزمنا المعتدين، والآن يتوسلون إلينا للتفاوض بشأن مضيق هرمز، ولكن يجب علينا أن نرى إلى أي مدى هم مستعدون لتقديم التنازلات”.
كما اعتبر أن “عليهم أن يقولوا العبارة الذهبية ألا وهي لن نهاجم إيران بعد الآن، وسنعترف بجميع حقوقها الدولية”.
وأردف عارف قائلاً “سنرى ما سيحدث لاحقاً”، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أشار الأسبوع الماضي إلى أن بلاده سمحت للدول الصديقة، بما في ذلك روسيا والهند والعراق والصين وباكستان، بالمرور عبر مضيق هرمز.

فيما جدد ترامب تحذيراته المتكررة لطهران، وحثها على فتح المضيق البحري الحيوي وإلا سيدمر البلاد، ويسيطر على جزيرة خارك، وأمهلها حتى السادس من أبريل المقبل.
كما شدد على ضرورة تلبية المطالب الأميركية، والتوصل لاتفاق قريباً، بعدما أمهلها حتى السادس من أبريل المقبل من أجل فتح هرمز.
وقبل أيام، أكد الرئيس الأميركي أيضاً أن المفاوضين الإيرانيين يتوسلون إليه من أجل إجراء محادثات ووقف الحرب.
ومنذ 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات عنيفة على العاصمة طهران، أدت إلى استشهاد كبار قادتها على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي.
فيما رد الحرس الثوري الإيراني بعملية مضادة واسعة النطاق، مطلقاً مئات الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل فضلاً عن دول خليجية، بالإضافة إلى الأردن والعراق، وضرب قواعد ومصالح أميركية.
كما أدت التهديدات الإيرانية للسفن إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
يشار إلى أن الجانب الأمريكي كان قدم عبر الوسيط الباكستاني مقترحاً إلى الإيرانيين من 15 شرطاً من أجل وقف الحرب.
إلا أن طهران وصفته بغير الواقعي وغير العادل، معتبرة أنه يتضمن بنوداً غير قابلة للتطبيق بينما لا تزال الوساطات مستمرة بين الطرفين.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

