تطورات صادمة : إيران تحاول تجنيد صحفيين إسرائيليين

الثلاثاء 31 مارس 2026 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نشطاء إيرانيين تواصلوا في الأيام الأخيرة مع صحفيين في إسرائيل، متنكرين بزيّ مسؤولين إسرائيليين وحاملين هويات مزورة في محاولة لتجنيدهم مقابل المال .

ويحاول هؤلاء النشطاء تمرير "معلومات" حول شبكات تجسس داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بحسب رئيس قسم التحقيقات الجنائية.

تواصل أحد المسؤولين الإيرانيين مع مراسل i24 الإسرائيلية. وهو عميل يُشتبه في أنه فعّل، من بين آخرين، المتهم الذي خدم في وحدة القبة الحديدية، والقاصر البالغ من العمر 14 عامًا ، وشقيقين من القدس . وفي مراسلاته، يحاول العميل إقناعنا بأنه يمتلك معلومات سرية.

وبحسب قوله، أرسل الموساد تقريراً يفيد بأن إيران جندت شبكة تجسس داخل وحدة القبة الحديدية - ويضيف ويضغط قائلاً: "لا يمكنكم كشف هذا بمفردكم أيها الصحفيون"، ويدعي أن القضية المتعلقة بالوزير بن غفير "ستظل مكشوفة".

4fcc44be-2210-4c82-bba6-c31158e19131

