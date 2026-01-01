صواريخ انشطارية على تل أبيب توقع 13 إصابة واشتعال النيران في بني براك وبتاح تكفا

وكالات - سما-

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الثلاثاء، إطلاق الموجة الـ88 من عملية "وعد صادق 4"، متضمنة هجوما ثقيلا وضربات قاتلة استهدفت مواقع وصفها بـ"الإرهابية" للأميركيين والإسرائيليين.

وأكد الحرس أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المنظمة على أهداف إستراتيجية، في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداءات الخارجية وتهديد الأمن القومي الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق واسعة واحتراق سيارات بعد سقوط شظايا صواريخ انشطارية في منطقة بني براك شرق تل أبيب، أسفر عن اصابة 13 اسرائيليًا .

فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اندلاع حريق آخر في بتاح تكفا نتيجة شظايا صاروخ إيراني.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس عقب إطلاق دفعة صاروخية من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، فيما سُمع دوي انفجارات ضخمة في سماء المدينتين أثناء محاولات منظومات الدفاع الإسرائيلية اعتراض الصواريخ. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الصواريخ أطلقت ضمن سلسلة هجمات تستهدف المواقع الإسرائيلية في المنطقة.