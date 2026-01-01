واشنطن:أضرار جسيمة بطائرة إنذار مبكر أمريكية في السعودية جراء ضربة إيرانية والهجوم يثير قلقا جديا

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن ضربة إيرانية استهدفت قاعدة عسكرية في السعودية أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بطائرة إنذار مبكر من طراز E-3 Sentry، إضافة إلى إصابة عسكريين أمريكيين.

وبحسب ما نقلته شبكة NBC News عن مسؤولين أمريكيين، فإن الطائرة المتخصصة في الرصد والإنذار المبكر تعرضت لأضرار خلال الهجوم الذي وقع الجمعة على منشأة تقع على بعد نحو 80 ميلا جنوب شرق العاصمة الرياض، في واحدة من أبرز الضربات التي تطال أصولا عسكرية حساسة للولايات المتحدة في المنطقة.

وأشار خبراء إلى أن استهداف هذا النوع من الطائرات قد يؤثر على قدرات الجيش الأمريكي في كشف التهديدات وإدارة العمليات الجوية، كما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية واشنطن لخوض حرب طويلة، في ظل تصاعد الهجمات وتزايد الضغط على البنية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

تُعد طائرة E-3 Sentry من أهم منصات الإنذار المبكر والقيادة الجوية في الترسانة الأمريكية، إذ تعمل كمركز قيادة وتحكم طائر قادر على رصد وتتبع الأهداف الجوية والبحرية لمسافات تتجاوز 375 كيلومتراً، وتنسيق العمليات القتالية في الوقت الفعلي. وتعتمد الطائرة على رادار متطور مثبت فوق هيكلها، ما يتيح لها مراقبة المجال الجوي بشكل شامل وإدارة المعارك الجوية، إلى جانب توجيه الطائرات الحربية والدفاعات الجوية، في مختلف الظروف المناخية وعلى مدار ساعات طويلة تصل إلى 24 ساعة مع التزود بالوقود جواً.

وتكتسب هذه الطائرة أهمية استراتيجية خاصة نظراً لعددها المحدود، إذ لا تمتلك الولايات المتحدة سوى نحو 20 طائرة من هذا النوع في الخدمة، ما يجعل أي استهداف لها ذا تأثير مباشر على كفاءة العمليات الجوية. ويرى خبراء أن تضررها، إلى جانب طائرات التزود بالوقود، قد يقلص من قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ عمليات جوية واسعة ومستمرة، ويؤثر على مستوى الوعي الميداني وإدارة المعركة، خصوصاً في صراع معقد ومتعدد الجبهات كما هو الحال في الشرق الأوسط.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل صوراً قيل إنها للطائرة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجوم، الذي وقع في 27 مارس، نفذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وألحق أضراراً بعدة طائرات أمريكية داخل القاعدة، من بينها طائرة “E-3” الحيوية، فيما أظهرت الصور المتداولة أضرارا كبيرة في الجزء الخلفي للطائرة، حيث يوجد الرادار الدوار.

وبحسب التقارير، أدى الهجوم إلى إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بعضهم بحالة خطيرة، بينما لا تزال التقديرات متباينة حول مدى تدمير الطائرة بشكل كامل.