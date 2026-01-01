أميركا تؤيد قرار إسرائيل بتشريع عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين : "حق سيادي"

الثلاثاء 31 مارس 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا تؤيد قرار إسرائيل بتشريع عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين : "حق سيادي"



واشنطن / وكالات /

قالت الولايات المتحدة يوم الإثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب"، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية: "تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي، الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأحد عن "قلقها العميق" وقالت إن هذه الخطوة تخاطر "بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية".

