الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عامًا مع تلاشي آمال خفض الفائدة

الثلاثاء 31 مارس 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عامًا، بعد أن أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في ‌خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة ‌الأميركية ‌للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 4573.20 دولارًا.

وخسر الذهب نحو 14% منذ بداية الشهر الحالي، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن لهذا الربع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 70.81 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1% إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1421.45 دولارًا.

