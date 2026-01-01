الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال شباط 2026

الثلاثاء 31 مارس 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج خلال شهر شباط 2026 بمقدار 3.75% مقارنة بشهر كانون الثاني 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام 187.97 خلال شباط 2026 مقارنة بـ 195.30 في كانون الثاني 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة انخفاضاً مقداره 3.95%، حيث بلغ 195.65 خلال شباط 2026 مقارنة بـ 203.70 في كانون الثاني 2026.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة انخفاضاً مقداره 0.51%، حيث بلغ 116.30 خلال شباط 2026 مقارنة بـ 116.90 في الشهر السابق.

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية:

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (نسبة الأهمية 29.94% من سلة المنتج): انخفضت الأسعار 6.38%، نتيجة انخفاض أسعار صيد الأسماك 42.35% وزراعة المحاصيل الدائمة المعمرة 12.21%. بلغ متوسط سعر العنب 5.56 شيكل/كغم، الجوافة 7.71 شيكل/كغم، الكلمنتينا 2.11 شيكل/كغم، التوت الأرضي 9.89 شيكل/كغم، بينما ارتفع سعر البلح إلى 8.89 شيكل/كغم. 

زراعة المحاصيل غير الدائمة: انخفضت الأسعار 8.79%، مع متوسط أسعار: الزهرة 3.32 شيكل/كغم، السبانخ 1.59 شيكل/كغم، الطماطم بيوت بلاستيكية 5.49 شيكل/كغم، الفلفل الأخضر الحار 8.16 شيكل/كغم، الفلفل الأخضر الحلو 3.88 شيكل/كغم، الفول الأخضر بلدي 4.33 شيكل/كغم، بينما ارتفعت أسعار الخيار بيوت بلاستيكية 3.05 شيكل/كغم، الكوسا 5.01 شيكل/كغم، الباذنجان 4.73 شيكل/كغم، الفاصولياء الخضراء 6.68 شيكل/كغم، والبامية 55.95 شيكل/كغم. 

الإنتاج الحيواني: ارتفعت الأسعار 6.96%، بمتوسط سعر الخاروف البلدي 44.13 شيكل/كغم والدجاج اللاحم حي كبير 11.05 شيكل/كغم. 

صناعة التعدين واستغلال المحاجر (1.41% من سلة المنتج): انخفضت الأسعار 0.29%. 

الصناعات التحويلية (58.92% من سلة المنتج): انخفضت الأسعار 0.18%، بسبب انخفاض متوسط أسعار صناعة الكيماويات 3.52%، منتجات المخابز 1.68%، الحديد والصلب الأساسية 1.64%، والملابس 0.50%، بينما ارتفع متوسط أسعار مطاحن الحبوب 1.61% وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم 1.26%. 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (8.23% من سلة المنتج): ارتفعت الأسعار 1.59%. 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها (1.50% من سلة المنتج): ارتفعت الأسعار 0.97%. 

