حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 31 مارس 2026 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردًا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم دافئاً ومغبرا أحيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والخميس، يستمرتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم دافئا ومغبرا احيانا، وتسقط بإذن الله امطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

