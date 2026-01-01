ليس حيوياً لبلاده ..صحيفة أمريكية : ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز

وكالات - سما-

قال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز شبه مغلق، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب ومساعديه خلصوا خلال الأيام الأخيرة إلى أن أي مهمة لفتح هذا الممر الحيوي بالقوة ستدفع النزاع إلى ما يتجاوز الإطار الزمني الذي حدده، وهو من أربعة إلى ستة أسابيع.

وذكر المسؤولون لـ"وول ستريت جورنال"، أن ترامب قرر أن على الولايات المتحدة تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص مخزونها من الصواريخ، ثم تهدئة الأعمال القتالية الجارية، مع مواصلة الضغط دبلوماسياً على طهران لاستئناف التدفق الحر للتجارة.

وقالوا إنه في حال فشل هذا الخيار، فإن واشنطن ستدفع حلفاءها في أوروبا والمنطقة لتولي زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق، بحسب المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن هناك خيارات عسكرية يمكن للرئيس اللجوء إليها، لكنها "ليست أولوية فورية"، في الوقت الحالي.

ورأى محللون في تصريحات للصحيفة أنه في حال عدم حدوث عودة سريعة للعبور الآمن للمضيق، فإن طهران ستواصل تهديد التجارة العالمية إلى أن تتوصل الولايات المتحدة وشركاؤها إلى اتفاق، أو ينهون الأزمة بالقوة.

ووصفت سوزان مالوني الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد بروكينغز، إنهاء العمليات العسكرية قبل إعادة فتح المضيق بأنه تصرف "غير مسؤول بشكل لا يُصدق".

وأضافت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب معاً ولا يمكنهما التنصل من تداعياتها، مشيرة إلى أن "أسواق الطاقة بطبيعتها عالمية، ولا توجد إمكانية لعزل الولايات المتحدة عن الأضرار الاقتصادية الجارية، والتي ستتفاقم بشكل كبير إذا استمر إغلاق المضيق".

تحركات عسكرية واسعة

وتتعارض رغبة ترب في إنهاء الحرب سريعاً مع خطوات أخرى يخطط لها، فقد دخلت حاملة الطائرات USS Tripoli، ووحدة المشاة البحرية الاستكشافية الـ31 المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أمر بنشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً، ويدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

كما وصف ترامب الحرب بأنها "نزهة" و"إقامة لطيفة"، رغم أنه يدرس أيضاً مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر للسيطرة على اليورانيوم الإيراني.

والاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الولايات المتحدة تعمل نحو استئناف العمليات الطبيعية في المضيق، لكنها لم تدرج ذلك ضمن الأهداف العسكرية الأساسية التي تشمل استهداف البحرية الإيرانية والصواريخ والصناعات الدفاعية وقدرتها على إنتاج سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، إن الحملة الحالية لتحقيق الأهداف العسكرية الأميركية ستكتمل خلال أسابيع، وأضاف: "بعد ذلك سنواجه مسألة مضيق هرمز، وسيكون القرار بيد إيران"، موضحاً أنه "إما أن تتخذ طهران القرار، أو سيتحرك ائتلاف من دول العالم والمنطقة، بمشاركة الولايات المتحدة، لضمان فتحه بطريقة أو بأخرى".

ويرى مسؤولون حاليون وسابقون أن قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، ستتراجع مع تآكل قدراتها العسكرية.

وقال ريتش جولدبيرج إن تحقيق الأهداف الاستراتيجية سيقود بطبيعة الحال إلى التركيز على المضيق لاحقاً، بعد إضعاف التهديدات الإيرانية وإعادة توجيه الموارد العسكرية.

ورغم تهديداته بإعادة فتح الممر، يؤكد ترمب وفريقه أن أهمية المضيق "أكبر بكثير بالنسبة لدول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة"، مشددين على أنه "ليس حيوياً لاحتياجاتها من الطاقة".

وأمضى كبار مساعدي الرئيس الأميركي أسابيع في مطالبة الحلفاء بالتخطيط لمفاوضات أو عمليات لضمان مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عبر المضيق.

وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى أن الولايات المتحدة أو مجموعة متعددة الجنسيات قد تتولى مرافقة ناقلات النفط، دون الإشارة إلى استعجال فوري لإعادة فتح المضيق.

وقال إن السوق لديه إمدادات كافية حالياً، وإن عدد السفن التي تعبر المضيق يزداد تدريجياً مع إبرام دول صفقات مؤقتة مع إيران، مضيفاً أنه "مع مرور الوقت ستستعيد الولايات المتحدة السيطرة على المضيق، وستُضمن حرية الملاحة، سواء عبر مرافقة أميركية أو متعددة الجنسيات".