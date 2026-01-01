نتنياهو يكشف عن خطة "موانئ المتوسط": مشروع لربط طاقة الخليج بأوروبا وتجاوز مضيق هرمز

الثلاثاء 31 مارس 2026 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، عن رؤية استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى إعادة رسم خارطة تدفق الطاقة في المنطقة عبر ربط دول الخليج العربي بموانئ البحر الأبيض المتوسط.

أكد نتنياهو وجود أفكار ومشاريع عملية لتحويل خطوط النفط والغاز من منطقة الخليج لتصب مباشرة في الموانئ المتوسطية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستمكن إمدادات الطاقة العالمية من تجاوز مضيق هرمز.

حرية التدفق: ضمان وصول النفط والغاز إلى الأسواق العالمية بحرية تامة بعيداً عن التهديدات الجيوسياسية في الممرات المائية الضيقة.

المصلحة المشتركة: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود "مصلحة إقليمية ودولية" كبرى لتحقيق هذا الربط، بما يعزز أمن الطاقة العالمي.

العمق الاستراتيجي: تهدف الخطة إلى جعل الموانئ الواقعة على المتوسط مركزاً رئيسياً لتصدير الطاقة الخليجية نحو أوروبا والغرب، مما يقلص المسافات والمخاطر الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية لتعزيز ممرات الربط الاقتصادي، حيث يرى نتنياهو أن استقرار المنطقة في "اليوم التالي للحرب" سيعتمد بشكل كبير على هذه الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

مصادر لـ«الشرق الأوسط» : اختطاف قائد ميداني في «القسام» من غزة

إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية

نجاة وزير إسرائيلي من صواريخ حزب الله.. وإخلاء الكنيست بسبب الهجمات

الكنيست تصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ترامب يهدد مجددًا: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة “خرج” في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وحققنا تغييرا في النظام الإيراني

الحرب التي وضعت العالم على حافة الإنفجار الكبير .. جمال خالد الفاضي

ليس حيوياً لبلاده ..صحيفة أمريكية : ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من عناصره واصابة آخرين بجراح في جنوب لبنان

ترامب: مجتبى خامنئي لا يزال حيًا ووضعه سيئ للغاية والشخصيات الجديدة في إيران تتصرف بـ”عقلانية أكبر بكثير”

نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف الحرب وإيران ستنهار بعد إضعاف قدراتها النووية والعسكرية

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية