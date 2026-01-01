نتنياهو يكشف عن خطة "موانئ المتوسط": مشروع لربط طاقة الخليج بأوروبا وتجاوز مضيق هرمز

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، عن رؤية استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى إعادة رسم خارطة تدفق الطاقة في المنطقة عبر ربط دول الخليج العربي بموانئ البحر الأبيض المتوسط.

أكد نتنياهو وجود أفكار ومشاريع عملية لتحويل خطوط النفط والغاز من منطقة الخليج لتصب مباشرة في الموانئ المتوسطية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستمكن إمدادات الطاقة العالمية من تجاوز مضيق هرمز.

حرية التدفق: ضمان وصول النفط والغاز إلى الأسواق العالمية بحرية تامة بعيداً عن التهديدات الجيوسياسية في الممرات المائية الضيقة.

المصلحة المشتركة: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود "مصلحة إقليمية ودولية" كبرى لتحقيق هذا الربط، بما يعزز أمن الطاقة العالمي.

العمق الاستراتيجي: تهدف الخطة إلى جعل الموانئ الواقعة على المتوسط مركزاً رئيسياً لتصدير الطاقة الخليجية نحو أوروبا والغرب، مما يقلص المسافات والمخاطر الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية لتعزيز ممرات الربط الاقتصادي، حيث يرى نتنياهو أن استقرار المنطقة في "اليوم التالي للحرب" سيعتمد بشكل كبير على هذه الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.