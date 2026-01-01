الرئاسة الفلسطينية ترفض إقرار قانون بالكنيست لإعدام الأسرى

الثلاثاء 31 مارس 2026 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترفض إقرار قانون بالكنيست لإعدام الأسرى



رام الله/سما/

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرة هذا القانون بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشددت الرئاسة على أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" والذي ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

كما حذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على كافة المستويات الدولية لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

مصادر لـ«الشرق الأوسط» : اختطاف قائد ميداني في «القسام» من غزة

إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

نجاة وزير إسرائيلي من صواريخ حزب الله.. وإخلاء الكنيست بسبب الهجمات

هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية

استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

ترامب : أريد "الاستيلاء على النفط" في إيران وقد نسيطر على جزيرة خرج

ترامب: مجتبى خامنئي لا يزال حيًا ووضعه سيئ للغاية والشخصيات الجديدة في إيران تتصرف بـ”عقلانية أكبر بكثير”

نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف الحرب وإيران ستنهار بعد إضعاف قدراتها النووية والعسكرية

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية

الكنيست تصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ترامب يهدد مجددًا: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة “خرج” في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وحققنا تغييرا في النظام الإيراني