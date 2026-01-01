  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: محادثات سرية "ناجحة" مع طهران

الثلاثاء 31 مارس 2026 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

كشف البيت الأبيض، اليوم، عن تقدم ملموس في المفاوضات "السرية" الجارية مع طهران، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني أبدى موافقته على عدة نقاط أمريكية جوهرية بعيدا عن التصريحات الإعلامية المتشنجة أيضا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إحاطة صحفية إن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليماته بتعليق الهجمات المخطط لها ضد منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء الإيرانية لمدة عشرة أيام، وذلك لإعطاء فرصة لإتمام اتفاق نهائي ينهي المواجهة العسكرية أيضا.

وأوضحت ليفيت أن ما يدور في الغرف المغلقة يختلف تماما عما يروج له النظام الإيراني علنا، مؤكدة أن ترامب يطمح للتوصل إلى اتفاق شامل خلال العشرة أيام المقبلة، وهو ما يتوافق مع ما نشره عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق أيضا.

كما أشارت المتحدثة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تشترط إعادة فتح مضيق هرمز لإنهاء الحرب، معتبرة أن ذلك لا يندرج ضمن الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الحالية، معربة في الوقت ذاته عن رغبة واشنطن في مشاركة دول عربية بتمويل تكاليف هذه الحرب أيضا.

وعلى الصعيد الميداني، أكد البيت الأبيض أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 11 ألف هدف تابع للنظام الإيراني منذ بدء العمليات، مما أدى إلى تراجع قدرات طهران الهجومية والدفاعية بشكل كبير أيضا.

وأضافت ليفيت أن هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية تراجعت بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة ببداية المواجهة، مما يعزز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة قبيل الدخول في المرحلة النهائية من التوافق السياسي أيضا.

الأكثر قراءة اليوم

