التوتر يشتعل بين عمان و”تل أبيب”.. إعلام عبري: العاهل الأردني يرفض لقاء نتنياهو

عمان / وكالات /

كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الاثنين، عن رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخراً طلباً رسمياً للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مكتب نتنياهو تقدم بطلب لترتيب الاجتماع قبل اندلاع الحرب مع إيران، إلا أن الجانب الأردني وضع مجموعة من الشروط المسبقة للموافقة، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى منذ بداية الحرب كان من بين أسباب الرفض الحالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدران أردنيان مقربان من دوائر صنع القرار سعي نتنياهو لعقد اللقاء، موضحين أن عمان طالبت بتوضيحات إسرائيلية حول ملفات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، غير أن الردود لم تكن كافية لإقناع الجانب الأردني، وفق “سوا”.

وخلص التقرير إلى أن الأردن قرر عدم منح نتنياهو مكسباً سياسياً من خلال هذا اللقاء، مع الإبقاء على قنوات التواصل الأمنية بين الطرفين بشكل غير معلن.