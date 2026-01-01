ترامب: مجتبى خامنئي لا يزال حيًا ووضعه سيئ للغاية والشخصيات الجديدة في إيران تتصرف بـ”عقلانية أكبر بكثير”

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشخصيات الجديدة التي حلت محل القادة الإيرانيين الذين قُتلوا نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية “تتصرف بعقلانية أكبر بكثير”.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، الاثنين، أشار ترامب حدوث “تغيير في النظام” لدى إيران نظرا لاغتيال قادة رفيعي المستوى في هجمات أمريكية وإسرائيلية.

وأوضح أنه بسبب رحيل القادة السابقين “حدث تغيير كامل في النظام، ونحن الآن أمام مجموعة جديدة تماما من الأشخاص”.

ولفت ترامب إلى أن الشخصيات الجديدة “تتصرف حتى الآن بعقلانية أكبر بكثير”.

وبيّن أنه سيرى في غضون أسبوع ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سيتعاون مع الولايات المتحدة أم لا.

وحول ما إذا كان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي على قيد الحياة، قال ترامب: “لا أحد سمع عنه شيئا.. إنه مصاب بجروح خطيرة جدا.. على الأرجح مازال حيا، لكننا نعتقد أنه في وضع سيئ للغاية”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلفت ما لا يقل عن 1500 شهيد، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.