  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف الحرب وإيران ستنهار بعد إضعاف قدراتها النووية والعسكرية

الثلاثاء 31 مارس 2026 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.
وصرح نتنياهو لقناة “نيوزماكس” الأميركية “لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا” لموعد انتهاء الحرب.
كما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي ثقته في “انهيار” الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف، مكرّرا في الوقت نفسه أن ذلك ليس هدف الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.
وقال “أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا”.

مصادر لـ«الشرق الأوسط» : اختطاف قائد ميداني في «القسام» من غزة

إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

نجاة وزير إسرائيلي من صواريخ حزب الله.. وإخلاء الكنيست بسبب الهجمات

هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية

استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

ترامب : أريد "الاستيلاء على النفط" في إيران وقد نسيطر على جزيرة خرج

الأخبار الرئيسية

ترامب: مجتبى خامنئي لا يزال حيًا ووضعه سيئ للغاية والشخصيات الجديدة في إيران تتصرف بـ”عقلانية أكبر بكثير”

بعد فشل اسقاط النظام ..مسؤول إسرائيلي رفيع: سنلتزم بقرار ترامب وقف إطلاق النار ونقترب من النهاية

الكنيست تصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ترامب يهدد مجددًا: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة “خرج” في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وحققنا تغييرا في النظام الإيراني

السيسي داعيا ترامب إلى وقف الحرب في المنطقة مع دخول شهرها الثاني: لن يستطيع أحد غيرك إيقافها