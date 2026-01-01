نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف الحرب وإيران ستنهار بعد إضعاف قدراتها النووية والعسكرية

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وصرح نتنياهو لقناة “نيوزماكس” الأميركية “لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا” لموعد انتهاء الحرب.

كما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي ثقته في “انهيار” الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف، مكرّرا في الوقت نفسه أن ذلك ليس هدف الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.

وقال “أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا”.