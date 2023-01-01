الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا بالرصاص جنوبي الضفة وشهداء بغزة

رام الله/سما/

استشهد فلسطيني، فجر الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة..

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن شابا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة خرسا جنوب غربي الخليل.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب رمزي عبد الحكيم العواودة، عند مثلث قرية خرسا، وتركته ينزف ومنعت الطواقم الطبية من إسعافه، كما احتجزت مفاتيح مركبات الإسعاف.

ونقلت عن مصادر (لم تسمها) أن الشاب “استُشهد متأثرًا بإصابته”، قبل أن تحتجز القوات الإسرائيلية جثمانه.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1139 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من ضم الضفة.

هذا واستشهد 5 فلسطينيين بينهم سيدة، وأصيب 6 آخرين، الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار نفذه الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية للأناضول باستشهاد الفلسطينيين أحمد عويضة وحسين الملح، وإصابة الشاب عبد الله العمصي بجروح خطيرة، إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمع مدنيين قرب مفترق عسقولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وبعد ساعات أعلن عن وفاة العمصي متأثرا بجراحه جراء تلك الغارة.

وفي تطور لاحق، أفادت المصادر الطبية باستشهاد الفلسطينية حنين الهور (27 عاما)، جرّاء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” استهدفت منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الفلسطيني إبراهيم الخالدي، وأصيب 6 آخرين، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمع مدنيين على شارع صلاح الدين قرب مخيم البريج وسط القطاع.

ووفق مصادر طبية بمستشفى المعمداني للأناضول، أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وأفاد شهود عيان بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرق ما يعرف بـ”الخط الأصفر” شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 11.

حيث قتلت غارتان إسرائيليتان 8 فلسطينيين في استهدافين تجمعين لفلسطينيين في منطقة بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس فجر الأحد، بحسب مصادر طبية.

ولاحقًا استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 694 فلسطينيا وإصابة 1896 آخرين.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة استمرت عامين، وتواصلت بأشكال مختلفة لاحقا، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.