إصابة مباشرة لمصفاة حيفا للنفط وتصاعد النيران إثر قصف إيراني

القدس المحتلة / سما /

اشتعلت النيران، الاثنين، في مصفاة حيفا لتكرير النفط، في أعقاب قصف صاروخي إيراني، جاء كرد على قصف إسرائيلي استهدف مصادر للطاقة في مدن إيرانية.

وبثت منصات إعلامية صورا لخزانات الوقود وهي مشتعلة بالنيران، فيما تغطي سحابة دخانية سوداء أجواء المنطقة التي تقع فيها هذه المصفاة الاستراتيجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مواقع عبرية، إن أضرار وقعت في منطقة مصانع "بازان" لتكرير النفط في خليج حيفا بعد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان، مشيرة إلى أن شظايا صاروخية سقطت في 7 مواقع بالمدينة.