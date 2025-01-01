نجاة وزير إسرائيلي من صواريخ حزب الله.. وإخلاء الكنيست بسبب الهجمات

الإثنين 30 مارس 2026 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 15 الإسرائيلية أن وزيرا إسرائيليا كاد يُقتل بصواريخ أطلقها حزب الله في بداية الحرب.

 
وقالت القناة إن الحادث كان خلال زيارة رسمية له لمناطق شمال إسرائيل، وجاء الكشف عن هذا الحادث بعد شهر على اندلاع الحرب وتصاعد وتيرتها.
 
ووفقا لمسؤول في وحدة حراسة الشخصيات، أدلى بتصريح في جلسة مغلقة، فقد كان الحادث يهدد حياة الوزير بشكل مباشر.
 
وأوضحت القناة أنه على إثر الحادث تم تقييد حركة المسؤولين السياسيين ومنعهم من زيارة بعض المواقع الحساسة، في إجراء احترازي لضمان سلامتهم.
 
وفي ذات السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد تعليق جلسة للكنيست جرّاء إطلاق صفارات الإنذار في القدس.
 
وكان أعضاء الكنيست يعقدون جلسة بشأن الموازنة السنوية، ومع دوي صفارات الإنذار في القدس دخل النواب الملجأ حتى تأمين المنطقة.
 
ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي أن الجلسة البرلمانية ستُستأنف في أقرب وقت ممكن، بعد تعليقها مؤقتا نتيجة دوي صفارات الإنذار في القدس.

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

ايران تستهدف اكبر مصنع كيمياويات يتبع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في بئر السبع

صور متداولة لطائرة “أواكس” الأمريكية التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في قاعدة عسكرية بالسعودية..

باراك : لا يمكن القضاء على “حزب الله” وحرب نتنياهو وهم كبير والجيش يواجه خطر الانهيار

الأخبار الرئيسية

إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

ساعر

ساعر يهاجم لبنان : "دولة افتراضية" تحت سيطرة إيران

هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان وسنغير الوضع على حدودنا الشمالية “بشكل جذري”