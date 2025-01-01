نجاة وزير إسرائيلي من صواريخ حزب الله.. وإخلاء الكنيست بسبب الهجمات

كشفت القناة 15 الإسرائيلية أن وزيرا إسرائيليا كاد يُقتل بصواريخ أطلقها حزب الله في بداية الحرب.

وقالت القناة إن الحادث كان خلال زيارة رسمية له لمناطق شمال إسرائيل، وجاء الكشف عن هذا الحادث بعد شهر على اندلاع الحرب وتصاعد وتيرتها.

ووفقا لمسؤول في وحدة حراسة الشخصيات، أدلى بتصريح في جلسة مغلقة، فقد كان الحادث يهدد حياة الوزير بشكل مباشر.

وأوضحت القناة أنه على إثر الحادث تم تقييد حركة المسؤولين السياسيين ومنعهم من زيارة بعض المواقع الحساسة، في إجراء احترازي لضمان سلامتهم.

وفي ذات السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد تعليق جلسة للكنيست جرّاء إطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وكان أعضاء الكنيست يعقدون جلسة بشأن الموازنة السنوية، ومع دوي صفارات الإنذار في القدس دخل النواب الملجأ حتى تأمين المنطقة.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي أن الجلسة البرلمانية ستُستأنف في أقرب وقت ممكن، بعد تعليقها مؤقتا نتيجة دوي صفارات الإنذار في القدس.