إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

الإثنين 30 مارس 2026 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

هددت إيران بمهاجمة منازل "القادة والمسؤولين السياسيين" الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، أن المساكن الخاصة بالمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أصبحت الآن أهدافا مشروعة لإيران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني واستمرارها في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن التهديد موجه للمسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين والإسرائيليين الذين يعيشون في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

وقال "ذو الفقاري" إنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منازل سكنية لإيرانيين في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران.

 

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

ايران تستهدف اكبر مصنع كيمياويات يتبع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في بئر السبع

صور متداولة لطائرة “أواكس” الأمريكية التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في قاعدة عسكرية بالسعودية..

باراك : لا يمكن القضاء على “حزب الله” وحرب نتنياهو وهم كبير والجيش يواجه خطر الانهيار

الأخبار الرئيسية

ساعر

ساعر يهاجم لبنان : "دولة افتراضية" تحت سيطرة إيران

هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان وسنغير الوضع على حدودنا الشمالية “بشكل جذري”

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا