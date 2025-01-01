إيران تُهدد بشكل غير مسبوق : سنهاجم منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

هددت إيران بمهاجمة منازل "القادة والمسؤولين السياسيين" الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، أن المساكن الخاصة بالمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أصبحت الآن أهدافا مشروعة لإيران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني واستمرارها في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن التهديد موجه للمسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين والإسرائيليين الذين يعيشون في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

وقال "ذو الفقاري" إنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منازل سكنية لإيرانيين في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران.