  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: أكثر من 6 آلاف مصاب منذ بدء الحرب

الإثنين 30 مارس 2026 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالي المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء عملية "زئير الأسد" ضد إيران بلغ 6008 حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 121 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، توزعت حالتهم بين 1 في حالة حرجة، و16 في حالة خطيرة، و30 في حالة متوسطة، و73 في حالة خفيفة، بالإضافة إلى حالة واحدة تعاني من القلق.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 232 مصابا إلى المستشفيات، شملوا حالتين في حالة خطيرة، و8 حالات متوسطة، و215 حالة خفيفة، و7 حالات تعاني من الهلع. وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في إطار الحرب على إيران.

الأخبار الرئيسية

