  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني عند حاجز عنابتا بزعم محاولة دهس

الإثنين 30 مارس 2026 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، النار على فلسطيني عند الحاجز العسكري قرب بلدة عنابتا في قضاء طولكرم، بزعم محاولته دهس جنود الحاجز.

أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة مدنية فلسطينية قرب حاجز "عناب" العسكري شرقي مدينة طولكرم، وأشار الشهود إلى أن عملية إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال وقعت أثناء مرور المركبة قرب الحاجز.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصاب.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة المقامة على الحاجز، وأجبرت المركبات على العودة من كلا الاتجاهين، مما أدى إلى توقف حركة المرور في المنطقة بشكل كامل.

في المقابل، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار على فلسطيني قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وذكرت التقارير أن الحادثة وقعت أثناء مراقبة القوات للحركة عند الحاجز العسكري.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات المنتشرة قرب طولكرم ضمن لواء "إفرايم" رصدت فلسطينيًا قام بتسريع مركبته باتجاه الجنود بطريقة شكلت خطرا مباشرا عليهم.

وأضاف المتحدث أن القوات أطلقت النار على الفلسطيني وتمكنت من" تحييده"، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش خلال الحادثة.

