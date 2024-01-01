ساعر يهاجم لبنان : "دولة افتراضية" تحت سيطرة إيران

الإثنين 30 مارس 2026 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يهاجم لبنان : "دولة افتراضية" تحت سيطرة إيران



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الإثنين، لبنان، مدعيًا أنه "دولة افتراضية" خاضعة لسيطرة إيران، في تصريحات تصعيدية في ظل العدوان المتواصل والمواجهات المستمرة مع حزب الله منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري.

وفي تصريحات على منصة "إكس"، زعم ساعر أن 5000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان منذ بدء المواجهة الحالية، داعيًا اللبنانيين إلى ما وصفه بـ"مواجهة الاحتلال الإيراني"، في طرح ينطوي على تحريض مباشرة على مواجهة داخلية في لبنان.

وقال ساعر إن "الأسبوع الماضي أعلن وزارة الخارجية اللبنانية بشكل احتفالي عن السفير الإيراني كشخص غير مرغوب فيه وحدد مهلة لطرده، وقد انتهت هذه المهلة أمس في 29/3".

وأضاف أن "السفير الإيراني يشرب قهوته هذا الصباح في بيروت ويسخر من ‘الدولة’ المضيفة، كما أن وزراء حزب الله ما زالوا يشغلون مناصبهم في الحكومة اللبنانية".

وادعى أن "لبنان هو دولة افتراضية خاضعة فعليًا للاحتلال الإيراني، وهو احتلال علني لا يكاد أحد يتحدث عنه"، على حد تعبيره، معتبرًا أن هذا الواقع ينعكس على مجمل المشهد السياسي في البلاد.

كما زعم ساعر أن "5000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة أُطلقت على إسرائيل من الأراضي اللبنانية منذ 2 آذار/ مارس، حين بدأ حزب الله هجومه خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "جزءًا كبيرًا منها أُطلق من جنوب الليطاني، وهي منطقة أعلن الجيش اللبناني في مطلع كانون الثاني أنها تحت ‘سيطرة عملياتية’ له".

وختم بالقول إن "لبنان لن يستعيد حريته طالما لم يُتخذ في بيروت قرار بمواجهة الاحتلال الإيراني ومن ينفذ أوامره، حزب الله"، وفق تصريحاته.

وتأتي تصريحات ساعر في سياق تصعيد سياسي وعسكري متواصل، إذ كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوعز، أمس الأحد، بتوسيع ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشددا على أن إسرائيل "مصمّمة على تغيير الوضع في الشمال بشكل جذري".

وقال نتنياهو في أعقاب تقييم للوضع إن الجيش "عازم على ضرب أعدائنا وإزالة الخطر عن حدودنا"، مضيفًا أن إسرائيل "تخوض حملة متعددة الجبهات" وتعمل على "المبادرة بالهجوم والتغلغل في عمق أراضي العدو"، في إطار ما اعتبره تغييرًا في المفهوم الأمني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 من جنوده بجروح متفاوتة في حوادث متفرقة جنوب لبنان، بينهم 3 وُصفت حالتهم بالخطيرة.

وذكر أن جنديين أُصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوة عسكرية، فيما أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة وجنديان آخران بجروح متوسطة إثر تعرضهم لهجوم بطائرة مسيّرة، إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة في "حادث عملياتي".

