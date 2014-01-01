  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصعيد بالضفة والقدس: اقتحامات واعتقالات وهجمات مستوطنين مستمرة

الإثنين 30 مارس 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد بالضفة والقدس: اقتحامات واعتقالات وهجمات مستوطنين مستمرة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي الوقت نفسه، واصلت عصابات المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، شن هجمات على بلدات فلسطينية وإضرام نيران في ممتلكات المواطنين بالضفة الغربية والقدس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم: محمد نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، الشابين عدي وأسامة عبدة من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وصالح أبو صالح من منطقة المرج بمدينة قلقيلية.

كما شملت الاعتقالات منتصر سلامة وخالد براهمة أبو عبيدة من أريحا، جمال النجار ونجله مالك من مخيم الفوار جنوبي الخليل، والشاب بشير إبراهيم أبو مفرح من بلدة تقوع جنوبي شرق بيت لحم، إضافة إلى براء حموضة من البلدة القديمة في نابلس، وجهاد خالد عبد الرحيم من عصيرة القبلية جنوبي نابلس.

وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد أمني واسع يشمل الاعتقالات والاقتحامات المستمرة، بالتزامن مع استمرار هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

