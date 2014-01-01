استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل وإصابة اخر في الرام

الإثنين 30 مارس 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل وإصابة اخر في الرام



رام الله/سما/

استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، في دورا بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب آخر في الرام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوّاته "العاملة في منطقة مدينة دورا، رصدت مسلحا بسكين كان يركض باتجاهها، قبل قليل، وبمجرد رصده، ردت القوات بإطلاق النار عليه وقتلته".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، وخلال عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الرام، أطلقت القوات النار على (شخص) كان يسرع بسيارته نحوها بشكل يشكل خطرا عليها. وتم تحييده".

وذكر أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قواته".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ينفذ المستوطنون والجيش اعتداءات في الضفة الغربية، تشمل القتل والهدم، والتهجير، والتوسع الاستيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد 1137 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و700 آخرين، واعتقال نحو 22 ألفا.

