موسكو: العناصر الأساسية لخطة ترامب في غزة لم تتحقق

الإثنين 30 مارس 2026 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال فلاديمير سافرونكوف مبعوث الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة لا تزال تحتفظ بأهميتها، لكن تنفيذها لا يزال يواجه العقبات.

وأضاف: "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال ذات جدوى لكن السؤال يكمن في تنفيذها العملي وهنا تكمن المشكلة. تكمن ميزة هذه المبادرة في أنها سمحت بإنهاء المرحلة الساخنة، على الرغم من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار بشكل ممنهج وسقوط ضحايا غالبيتهم من الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه لم يتحقق أي تقدم في تنفيذ العناصر الرئيسية الأخرى للمبادرة الأمريكية، وتحديدا نشر اللجنة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وتابع: "سيُقاس نجاح أي مبادرة للسلام في الشرق الأوسط بتحقيق هذا الهدف. هذا موقفنا الثابت، الذي لا يقبل التغييرات الانتهازية".

وأعلن الكرملين أمس أن موسكو لم تقرر بعد الانضمام لـ"مجلس السلام" في غزة الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن هذه المبادرة أصبحت "أقل إلحاحا" في ظل الوضع بالشرق الأوسط.

ووقع ممثلون عن 19 دولة في 22 يناير الماضي على ميثاق المجلس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

