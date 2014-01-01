50 عاماً على يوم الأرض... الفلسطينيون بمواجهة معركة وجودية

الإثنين 30 مارس 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

يحيي الفلسطينيون اليوم الاثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض.

وتعود أحداث هذا اليوم، لعام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي عام 48.

أما الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، ومنها عرابة، سخنين، دير حنا، وعرب السواعد، وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل، وخصوصا المتضررين المباشرين، عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.

ويعتقد الفلسطينيون أن إحياء "ذكرى يوم الأرض" ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

ومنذ العام 1976 أصبح يوم الأرض يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني، داخل فلسطين، وخارجها، وفي هذه المناسبة تشهد تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة شعبنا، وحقه في أرضه، رغم شراسة الاحتلال وعنجهيته.

ويشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته في مطلع 1976، بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.

ورغم مرور (50 عاما) على هذه الذكرى، لم يملّ فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من إحياء ذكرى يوم الأرض، الذي يُجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.

يذكر أن إسرائيل استولت خلال الأعوام ما بين 1948-1972 على أكثر من مليون دونم من أراضي القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها بعد سلسلة المجازر المروّعة وعمليات الإبعاد القسري التي مورست بحق الفلسطينيين عام 1948.

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

ايران تستهدف اكبر مصنع كيمياويات يتبع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في بئر السبع

صور متداولة لطائرة “أواكس” الأمريكية التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في قاعدة عسكرية بالسعودية..

استئناف العمل بشكل جزئي بمعبر رفح

الأخبار الرئيسية

هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان وسنغير الوضع على حدودنا الشمالية “بشكل جذري”

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية