ترامب : أريد "الاستيلاء على النفط" في إيران وقد نسيطر على جزيرة خرج

القدس المحتلة / سما /

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد "الاستيلاء على النفط في إيران" وقد يسيطر على مركز التصدير في جزيرة خرج، في وقت ترسل فيه الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" (FT) يوم الأحد إن "تفضيله سيكون الاستيلاء على النفط"، مشبها هذه الخطوة المحتملة بفنزويلا، حيث تنوي الولايات المتحدة السيطرة على صناعة النفط هناك "إلى أجل غير مسمى" عقب خطف الرئيس نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وقال ترامب: "لأكون صادقا معكم، الشيء المفضل لدي هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الأغبياء في الولايات المتحدة يقولون: 'لماذا تفعل ذلك؟' لكنهم أناس أغبياء".

وأوضح ترامب للصحيفة قائلا: "ربما نأخذ جزيرة خرج، وربما لا. لدينا الكثير من الخيارات. سيعني ذلك أيضا أنه يتعين علينا البقاء هناك [في جزيرة خرج] لفترة من الوقت".

وعند سؤاله عن حالة الدفاع الإيراني في جزيرة خرج التي يتم عبرها تصدير معظم النفط الإيراني، قال: "لا أعتقد أن لديهم أي دفاع. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة شديدة".

وتأتي تعليقات الرئيس في وقت عصفت فيه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران بالشرق الأوسط وأدخلته في أزمة، مما أدى لارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% خلال شهر واحد. وقد ارتفع خام برنت فوق 116 دولاراً للبرميل صباح الإثنين في آسيا، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته منذ بدء الصراع.

وقد عمل ترامب على تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة، حيث أمر البنتاغون بنشر 10,000 جندي مدربين على السيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها. وقد وصل نحو 3,500 جندي إلى المنطقة يوم الجمعة، بما في ذلك قرابة 2,200 من مشاة البحرية (مارينز)، وهناك 2,200 آخرون في طريقهم، بينما صدرت أوامر لآلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا بالتوجه للمنطقة.

لكن الهجوم على مركز التصدير سيكون محفوفا بالمخاطر، مما يرفع احتمالات وقوع المزيد من الضحايا الأمريكيين ويمدد تكلفة ومدة الحرب.

وقد اتسع نطاق الصراع في الأيام الأخيرة؛ حيث أدى هجوم على قاعدة جوية في السعودية يوم الجمعة إلى إصابة 12 جنديا أمريكيا وإلحاق أضرار بطائرة استطلاع أمريكية من طراز (E-3 Sentry) تبلغ قيمتها 270 مليون دولار. كما أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا باليستيا على إسرائيل، مهددين بمرحلة جديدة من التصعيد قال المحللون إنها قد تؤدي لتفاقم أزمة الطاقة العالمية، وفق الصحيفة.

ومع ذلك، وبالرغم من تهديده المتكرر بالاستيلاء على إنتاج النفط الإيراني، أكد ترامب أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر "مبعوثين" باكستانيين تتقدم بشكل جيد.

وقد حدد ترامب موعدا نهائيا في 6 أبريل لإيران لقبول صفقة تنهي الحرب أو مواجهة ضربات أمريكية على قطاع الطاقة لديها.

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز - الممر المائي الذي يتدفق عبره عادة خُمس نفط العالم - رفض ترامب تقديم تفاصيل محددة. وقال: "لقد بقي لدينا حوالي 3,000 هدف - لقد قصفنا 13,000 هدف - وهناك ألفا هدف آخر في الطريق. يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة".

وفي الأسبوع الماضي، أفاد بأن إيران سمحت لـ 10 ناقلات نفط ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز كـ "هدية" للبيت الأبيض. وأخبر الصحيفة أن عدد الناقلات تضاعف الآن ليصل إلى 20، وهو أمر لم يتسنَ التحقق منه على الفور.

وأضاف: "لقد أعطونا 10، والآن يعطون 20، والـ 20 قد بدأت بالفعل وهي تسير في منتصف المضيق تماماً".

وذكر ترامب أن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد كبار قادة البلاد في زمن الحرب، هو من صرح بالناقلات الإضافية: "هو الشخص الذي صرح بالسفن لي. تذكرون عندما قلت إنهم يقدمون لي هدية؟ والجميع قال: 'ما هي الهدية؟ هذا هراء'. عندما سمعوا عن ذلك أغلقوا أفواههم والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية".

كما زعم ترامب أن إيران قد شهدت بالفعل "تغييرا في النظام" بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني منذ فترة طويلة، آية الله علي خامنئي، والعديد من كبار المسؤولين الآخرين في بداية الحرب والضربات التي تلتها، مضيفا: "الأشخاص الذين نتعامل معهم هم مجموعة مختلفة تماماً من الناس... إنهم بارعون للغاية".