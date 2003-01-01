الكشف عن خطة ترامب: 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

تزعم وسائل الإعلام الأمريكية أن عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وصل إلى نحو 50 ألف جندي، عقب وصول 2500 من مشاة البحرية و2500 بحّار إضافي، ما يمثل زيادة تُقدّر بنحو 10 آلاف جندي عن المعدلات المعتادة، وذلك في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خطوته المقبلة في الحرب المستمرة منذ شهر مع إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون وفقا لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس ما إذا كان سيحاول شن هجوم أكبر، مثل المغامرة بالاستيلاء على جزيرة أو أرض أخرى كجزء من جهود السيد ترامب لفتح مضيق هرمز.

عادةً ما يتواجد نحو 40 ألف جندي أمريكي في قواعد عسكرية وعلى متن سفن في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك السعودية والبحرين والعراق وسوريا والأردن وقطر والإمارات والكويت. ولكن مع تصعيد الرئيس ترامب للحرب في إيران، وصل هذا العدد إلى أكثر من 50 ألف جندي، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي.

وقال مسؤول عسكري إن موقع قوات المظليين التابعة للجيش غير معلن، لكنها ستكون على مسافة قريبة من إيران. ويمكن استخدام هذه القوات للسيطرة على جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي في شمال الخليج العربي، حيث قصفت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من 90 هدفًا عسكريًا في وقت سابق من هذا الشهر. أو يمكن نشرها في عمليات برية أخرى بالتنسيق مع قوات مشاة البحرية.

لكن خبراء عسكريين يحذرون من أن حتى 50 ألف جندي، كثير منهم في البحر، يُعدّ عددًا ضئيلاً لأي عملية برية واسعة النطاق. استخدمت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي في عملياتها في قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي غزا العراق عام 2003 يضمّ ما يقارب 250 ألف جندي في البداية.

ويقول عدد سكان إيران حوالي 93 مليون نسمة، أي ما يقارب ثلث مساحة الولايات المتحدة القارية. ويقول خبراء عسكريون إن احتلال دولة بالغة التعقيد بهذا الحجم والتعقيد والتسلح، ناهيك عن السيطرة عليها، بجيش قوامه 50 ألف جندي، أمرٌ مستحيل.