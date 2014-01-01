هجمات بالصواريخ على ديمونا والنقب وغارات على طهران

القدس المحتلة / سما /

في اليوم الـ31 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل، مستهدفا بشكل رئيسي منطقة ديمونا، فيما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع وبنى تحتية للنظام الإيراني في العاصمة طهران ومدن أخرى.

وتعرضت إسرائيل لهجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث دوت صافرات الإنذار في جنوب البلاد، بما في ذلك النقب، البحر الميت، بئر السبع، وديمونا التي تعرضت لثلاث هجمات صاروخية متتالية خلال ساعة واحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين إيرانيين استهدفا ديمونا، واعترض كذلك مسيرتين أُطلقتا من اليمن باتجاه إيلات جنوب البلاد، وسط دوي انفجارات في الأجواء.

وفي طهران، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن العاصمة والمدن الأخرى تعرضت لسلسلة غارات جوية أميركية إسرائيلية استهدفت مرافق حيوية ومنشآت اقتصادية، بما في ذلك وحدة لإنتاج البتروكيميائيات في تبريز، ومطار مهر آباد، وفرع للبنك الوطني، ومصنع للورق المقوّى جنوبي العاصمة.

وأسفرت الغارات عن أضرار في مواقع متفرقة، إضافة إلى إصابات في بعض المناطق السكنية.

على الصعيد السياسي، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه قد يستولي على جزيرة خرج الإيرانية، مشددا على أن خياره المفضل هو "الاستيلاء على النفط الإيراني"، معتبرا أن إيران لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة فايننشال تايمز.

في الوقت نفسه، تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لمحاولة احتواء الأزمة، حيث برزت إسلام أباد كمحطة جديدة عبر اجتماع رباعي يبحث سبل خفض التصعيد. إلا أن هذه الجهود تواجه شكوكا من طهران التي تؤكد أن أولوياتها تبقى على الصعيد الميداني، فيما تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري وطرح خيارات ضغط إضافية.