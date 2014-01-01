  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الإثنين 30 مارس 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردًا في معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئاً ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله امطار متفرقة فوق معظم المناطق الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

