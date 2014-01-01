استشهاد 3 مواطنين واصابات بقصف بحي الزيتون

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 172في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 3 مواطنين واصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين قرب مفترق عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد كل من : أحمد عويضة ، حسين الملح وعبد الله العمصي.

ونسف جيش الاحتلال مزيد من المباني سكنية شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف جنوبي وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.