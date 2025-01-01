نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان وسنغير الوضع على حدودنا الشمالية “بشكل جذري”

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليماته بتوسيع المنطقة العازلة الحالية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل ماضية في تغيير الوضع على حدودها الشمالية “بشكل جذري”.

وقال نتنياهو اليوم الأحد، في بيان صادر عن القيادة الشمالية: “أنهيتُ للتو تقييما للوضع في القيادة الشمالية مع وزير الدفاع، ورئيس الأركان، والقائد العام، وقادة الفرق. التقيتُ بقادة شجعان، عازمين على ضرب أعدائنا وإزالة الخطر عن حدودنا”.

وأضاف: “نحن نخوض حملة متعددة الجبهات. نوجه ضربات قوية لإيران ووكلائها، ونحقق إنجازات عظيمة، تُحدث شرخا واضحا في النظام الإرهابي في طهران”.

واعتبر نتنياهو أن “إيران لم تعد كما كانت، وحزب الله لم يعد كما كان، وحماس لم تعد كما كانت”، مضيفا: “لم تعد هذه جيوشا إرهابية تهدد وجودنا، بل أصبحت أعداءً مهزومين يقاتلون من أجل البقاء، فبدلا من أن يفاجئونا، نحن من نفاجئهم. نحن الطرف الفاعل، نحن الطرف المهاجم، نحن الطرف المبادر، ونحن متغلغلون في عمق أراضيهم”.

وتابع: “لقد قلتُ إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وقد فعلنا. لكننا غيرنا أيضا مفهومنا الأمني. نحن من يبادر، نحن من يهاجم”، مشيرا إلى إنشاء “ثلاثة أحزمة أمنية في عمق أراضي العدو”، تشمل جنوب سوريا من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك، وأكثر من نصف قطاع غزة، إضافة إلى جنوب لبنان.

وأوضح أن قرار توسيع الحزام الأمني في جنوب لبنان يهدف إلى “إحباط خطر الغزو نهائيا” وإبعاد نيران الصواريخ المضادة للدبابات عن الحدود”.

ورغم ذلك، أقر نتنياهو بأن “حزب الله” لا يزال يحتفظ بقدرات متبقية على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن المناقشات مع القادة العسكريين تناولت أيضا سبل إزالة هذا التهديد.

وفي ختام البيان خاطب نتنياهو الإسرائيلين مؤكدا أن حكومته مصممة على “تغيير الواقع الأمني على حدودها الشمالية بشكل جذري”، قائلا: “أيها المواطنون الأعزاء في إسرائيل، لا يسعني بالطبع مشاركة هذه المناقشات معكم، لكن أؤكد لكم أننا عازمون على تغيير هذا الوضع في الشمال تغييراً جذرياً”.