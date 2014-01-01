بعد إهانة نتنياهو للمسيح.. إسرائيل تمنع بطريريك اللاتين من دخول كنيسة القيامة..

القدس المحتلة/سما/



منعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، كلا من بطريرك اللاتين بالقدس المحتلة وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة للاحتفال بقداس أحد الشعانين، في واقعة غير مسبوقة.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر الأحد عن البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة.

وبحسب البيان: “منعت الشرطة الإسرائيلية صباحا بطريرك القدس للاتين رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا إلى جانب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو من دخول كنيسة القيامة بالقدس، للاحتفال بقداس أحد الشعانين”.

وأضاف أنه “تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأُجبرا على العودة”.

وتابع: “نتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، مُنع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة”

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن “لا نية سيئة” في منع بطريرك اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة في القدس لإقامة قداس أحد الشعانين.

وقال نتانياهو عبر منصة إكس “اليوم، ومن منطلق حرص خاص على سلامته، منعت شرطة القدس بطريرك اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة القداس هذا الصباح في كنيسة القيامة”.

وأضاف “مجددا، لا نية سيئة على الإطلاق، فقط من منطلق القلق على سلامته وسلامة مرافقيه”.

وأشار نتانياهو إلى العمل على وضع خطة لضمان أداء المسيحيين شعائرهم خلال أسبوع الآلام، وهو الأسبوع الأخير من الصوم الكبير وفق التقليد المسيحي.

وتابع رئيس الوزراء “نظرا لقدسية الأسبوع الذي يسبق عيد الفصح لدى المسيحيين في العالم، تعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إعداد خطة لتمكين رؤساء الكنائس من أداء الشعائر في الموقع المقدس خلال الأيام المقبلة”.

وقال نتنياهو، الاحد، إنه “أوعز بتوسيع المنطقة العازلة” في جنوب لبنان، في وقت تتصاعد فيه هجمات “حزب الله” على إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لنتنياهو، عقب زيارته مقر القيادة الشمالية، برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، تمهيدًا لتوسيع العملية البرية في لبنان، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وخلال العامين الماضيين، صدرت دعوات في إسرائيل، إلى تحويل أجزاء واسعة من جنوب لبنان إلى ما يسمى بـ”المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الجيش”.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات بتوسيع نطاق “المنطقة العازلة” على الحدود مع لبنان، مؤكدًا عزم حكومته على “تغيير الواقع الأمني في الشمال بشكل جذري”.

تصريحات نتنياهو تأتي بعد إعلان “حزب الله”، في سلسلة بيانات، الأحد، تنفيذ 13 هجوما بصواريخ ومسيرات وقذائف مدفعية استهدفت مستوطنات وقواعد وقوات وآليات عسكرية إسرائيلية.

وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات “حزب الله”، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

فيما أسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الجاري عن 1189 شهيدا بينهم 124 طفلا و86 سيدة، وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة “حزب الله” منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي.